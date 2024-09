Baby pusher arrestato al terminal Bus

Ancora un fatto riguardante lo spaccio di sostanze stupefacenti nel mondo giovanile. Stavolta i poliziotti della Questura sono entrati in azione perché avevano notato due giovanissimi in atteggiamento sospetto, uno dei quali anche noto alle forze dell’ordine, in zona terminal bus. Così gli agenti hanno deciso di procedere alla loro identificazione e dato che da subito hanno manifestato segni di nervosismo e’ scattata la perquisizione. Il minore, collaborando, a quel punto ha estratto dalla tasca un panetto di hashish avvolto nel cellophane del peso di 60 grammi. In tasca poi anche denaro contante in banconote da piccolo taglio per un totale di euro 120, probabile provento dell’attività di spaccio. L’attività di indagine é continuata presso la struttura di accoglienza dove il giovane risulta accolto e gli agenti, in tale luogo, hanno trovato, ben occultati in bagno, materiale per il confezionamento dello stupefacente nonché un bilancino di precisione. Lo stupefacente, il denaro ed il materiale rinvenuto venivano sequestrati, il giovane veniva infine tratto in arresto e condotto presso il Centro di Prima Accoglienza di L’Aquila a disposizione della competente autorità giudiziaria.