Dilaga il consumo di cocaina in città e la Polizia arresta un altro pusher

Dilaga il consumo di cocaina in città ed una prova e’ l’ennesimo arresto operato dalla polizia di stato per possesso ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di droga. I fatti. Ieri mattina, personale della Squadra Mobile, nell'ambito di una mirata attività volta al rafforzamento del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Questore Liguori, ha tratto in arresto un 38enne pescarese, già noto alle forze dell’ordine, poiché colto in possesso di un'ingente quantità di stupefacente e di un'arma clandestina. Nell'abitazione del giovane sono stati trovati 2.160 grammi di hashish nel frigorifero della cucina e 219 di cocaina in una scatola da scarpe in camera da letto. Inoltre, gli investigatori avevano scoperto che aveva anche la disponibilità di un garage non lontano dall'abitazione, ma a lui non formalmente riconducibile. Pertanto, la perquisizione veniva estesa anche al locale, in cui veniva rinvenuta e sequestrata un'arma clandestina, più precisamente una scacciacani modificata e 2 proiettili.

Per le circostanze di cui sopra, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria