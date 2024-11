Minorenne con l’hashish finisce nel c.p.a di L’Aquila

L’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel centro cittadino posta in essere dal personale della Polizia di Stato, ha portato all’arresto in flagranza di reato di un 16enne, trovato in possesso di 6 involucri di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Un equipaggio della volante, nei giorno scorsi, nelle prime ore del pomeriggio, mentre transitava nei pressi del terminal bus, si è accorto della presenza del giovane, il quale notata l’autovettura di servizio, ha tentato maldestramente di nascondersi. Gli agenti, a cui non è sfuggita l’azione sospetta del ragazzo, hanno deciso di controllarlo, anche in considerazione del fatto che nel recente passato gli stessi operatori di polizia lo avevano trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Su invito degli agenti, il minore ha consegnato cinque dosi di hashish che lo stesso deteneva nelle tasche dei pantaloni, riferendo di non detenere altro. Sottoposto a un controllo più approfondito, il 16enne è stato però trovato in possesso di un ulteriore involucro, pari ad oltre 25 grammi sempre di hashish, nascosti in una tasca dei pantaloni.

Inoltre, il 16enne portava con sé un coltello a serramanico lungo 16 centimetri e banconote di vario taglio per un totale di 50 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

A conclusione delle formalità di rito, il sedicenne su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L’Aquila è stato accompagnato presso il c.p.a. di L’Aquila, a disposizione di quella Autorità Giudiziaria, prontamente in formata della misura precautelare adottata.