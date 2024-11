Pusher beccato ai Colli con 200 grammi di prodotto

Ancora un arresto per droga nel capoluogo Adriatico. Ancora una volta la polizia ha sequestrato un buon quantitativo di cocaina che dimostra come il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti sia praticamente inarrestabile. In manette e’ finito, l’altra sera, un 44enne noto alle forze dell’ordine. La polizia lo ha notato in via del Santuario mentre era in macchina e così lo ha durante il controllo è spuntato fuori un pacchetto contenente il ‘prodotto’ illegale. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove gli agenti di via Pesaro hanno rinvenuto ulteriore droga per un totale di 144,4 grammi (sempre di cocaina), oltre a materiale utile per il confezionamento come un bilancino di precisione e sostanza da taglio per la preparazione. Pertanto l’uomo è finito in manette e, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato rinchiuso nella locale casa circondariale di San Donato in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale il giudice ha disposto per l’arrestato la custodia cautelare in carcere. L’uomo dovrà decidere se collaborare con la giustizia e fornire spiegazioni plausibili sull’approvvigionamento della merce oppure accollarsi le responsabilità dell’inevitabile conseguenza delle sue azioni contra legem.