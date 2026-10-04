Al via il 'Veterinario Sociale': cure agevolate per gli animali delle famiglie in difficoltà

Il Comune di Pescara, nell’ambito delle Politiche per il Cittadino e Tutela Mondo Animale, promuove una nuova iniziativa a tutela della salute e del benessere degli animali d’affezione, rivolta alle famiglie che non possono accedere facilmente alle cure dei medici veterinari. È stato infatti attivato il servizio di “Veterinario Sociale”, previsto in una delibera di Giunta su iniziativa dell’assessore Zaira Zamparelli: una misura volta ad agevolare le famiglie in condizioni di disagio economico, garantendo cure sanitarie essenziali agli animali da compagnia e prevenendo fenomeni di abbandono o rinuncia alla proprietà dovuti a una fase di difficoltà.

Per l’attuazione del servizio sono stati pubblicati due distinti avvisi pubblici, consultabili sul sito del Comune: uno rivolto ai veterinari che intendono aderire all’elenco di chi garantisce le cure, l’altro per le famiglie che posseggono animali beneficiari delle cure.

Presentando gli avvisi, l’assessore Zamparelli ha ringraziato il consigliere comunale Paolo Sola “che propose la figura del veterinario sociale” e ha parlato della volontà di “andare incontro alle famiglie che non possono sostenere le spese per le cure degli animali, ormai presenti in molte case”. “I veterinari – ha proseguito – praticheranno prezzi calmierati. È mia intenzione promuovere un cambio di passo, per favorire il benessere degli animali”.

“Ci sono 21 giorni di tempo per rispondere all’avviso”, ha specificato la dirigente comunale Roberta Pellegrino, facendo presente che “i veterinari confluiranno in un catalogo, aperto anche ai free lance, e i cittadini sceglieranno dal catalogo”. Nicola De Luca, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara, ha commentato di aver “accolto positivamente l’idea del Comune, tenendo conto delle difficoltà delle famiglie. Da parte mia cercherò di motivare i professionisti: le strutture veterinarie sono 15, più qualche free lance che può garantire visite domiciliari per chi ha difficoltà a raggiungere le strutture”.

Uno dei due avvisi mira a costituire il “Catalogo dei soggetti erogatori del servizio Veterinario sociale del Comune di Pescara”. Possono iscriversi medici veterinari liberi professionisti (freelance) residenti a Pescara, studi associati e strutture medico-veterinarie autorizzate con sede operativa nel Comune di Pescara, in possesso di determinati requisiti generali (tra cui l’assenza di condanne penali incompatibili con l’esercizio della professione) e professionali.

I professionisti aderiranno al tariffario prefissato dall’Amministrazione comunale per una serie di servizi (ad esempio visita clinica di base a 25,00 €, vaccinazioni a 20,00 € più il costo del vaccino, sterilizzazioni da 50,00 € a 200,00 €, ecc.). Per ogni prestazione erogata, il medico veterinario o la struttura dovrà emettere fattura elettronica nei confronti del Comune, che procederà alle liquidazioni previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, della completezza della documentazione fiscale e della sussistenza delle condizioni necessarie alla liquidazione.

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 23 ottobre 2026 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it, utilizzando il modello pubblicato dal Comune. Sono previsti aggiornamenti mensili successivi del Catalogo.

L’avviso è finalizzato a formare l’elenco dei cittadini ammessi a beneficiare del servizio a tariffe sociali agevolate. Per partecipare occorre: residenza nel Comune di Pescara; indicatore ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 12.000,00 €; proprietà di cani o gatti regolarmente identificati e registrati; regolarità nei confronti dei tributi comunali.

Ciascun beneficiario potrà usufruire di visite, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami diagnostici (emocromo, ecografie, radiografie, ricovero giornaliero breve, eutanasia ecc.) ed eventuali interventi speciali fino a un tetto massimo di 500,00 € (IVA compresa) per ciascun animale e comunque fino alla capienza dei fondi disponibili.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 23 ottobre 2026, via PEC a protocollo@pec.comune.pescara.it oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune. Sarà comunque possibile presentare istanza anche dopo la scadenza per gli aggiornamenti periodici dell’elenco. Si procederà a un aggiornamento trimestrale dell’elenco dei beneficiari, che ha validità di 12 mesi dalla pubblicazione.