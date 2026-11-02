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INPS Abruzzo, 20 medici per l'accertamento medico-legale: al via la selezione pubblica

Domande entro il 13 novembre 2026. Incarichi libero-professionali a Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila per medici specializzandi e corsisti in Medicina generale

INPS Abruzzo, 20 medici per l'accertamento medico-legale: al via la selezione pubblica

L'INPS ha pubblicato un avviso di selezione pubblica per il reperimento di 20 medici ai quali conferire incarichi libero-professionali in Abruzzo per lo svolgimento delle funzioni di accertamento medico-legale sui lavoratori pubblici e privati assenti per malattia.

La selezione è rivolta a medici specializzandi e a laureati in Medicina e Chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in Medicina generale. Gli incarichi prevedono la copertura di una fascia oraria giornaliera, antimeridiana o pomeridiana, da concordare mensilmente.

I 20 incarichi sono distribuiti negli ambiti territoriali di competenza delle Direzioni provinciali e delle relative Agenzie territoriali secondo la seguente ripartizione:

· Pescara: 4 medici
· Chieti: 6 medici
· Teramo: 5 medici
· L'Aquila: 5 medici

L'avviso è stato pubblicato il 15 ottobre 2026 e riporta come data di decorrenza il 14 ottobre 2026. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 13 novembre 2026, alle ore 23:59.

Tags: Inps abruzzo medici Selezione Chieti Pescara Teramo Laquila

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