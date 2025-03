Carenza di medici di base: c’è l’avviso

La Asl di Pescara informa che è stato pubblicato l'avviso relativo all' "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 04.04.2024: manifestazione di interesse anno 2025 per il passaggio al Ruolo Unico di Assistenza Primaria dei medici titolari di incarico a tempo indeterminato o con incarico temporaneo".



Gli interessati avranno tempo fino al 14 marzo 2025 per presentare la propria manifestazione di interesse.





L'iniziativa mira a garantire la copertura delle zone carenti e a rafforzare l'assistenza territoriale. I medici interessati possono consultare la delibera e l'avviso ufficiale sul sito aziendale, alla pagina "Concorsi" (https://www.asl.pe.it/DettaglioConcorso.jsp?id=1274) e presentare la propria candidatura entro la scadenza indicata.