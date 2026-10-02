A Pescara nasce il Veterinario Sociale: cure gratis per gli animali delle famiglie a basso reddito

A Pescara nasce, su iniziativa del Comune, il Servizio di Veterinario Sociale, pensato per garantire l’accesso gratuito a una serie di cure veterinarie agli animali d’affezione appartenenti ai nuclei familiari a basso reddito. L’annuncio arriva alla vigilia della Giornata mondiale degli animali, che si celebra il 4 ottobre.

Per l’attivazione del Servizio sarà necessario rispondere a due avvisi del Comune: uno rivolto ai veterinari e l’altro ai cittadini. Gli avvisi saranno presentati alla stampa sabato 3 ottobre 2026, alle ore 11, nell’ufficio del sindaco, al primo piano del Comune di Pescara.

All’incontro con i giornalisti interverranno il sindaco Carlo Masci, l’assessore Zaira Zamparelli e la dirigente Roberta Pellegrino. Saranno affiancati da Nicola De Luca, Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara.

L’iniziativa punta a costruire una rete solidale in grado di offrire un supporto concreto ai proprietari di animali che si trovano in difficoltà economiche, garantendo loro l’accesso a cure veterinarie essenziali. Un segnale di attenzione verso il benessere animale e verso le famiglie più fragili, proprio in coincidenza con la giornata dedicata agli animali.

L’appuntamento per la presentazione ufficiale è quindi fissato per sabato 3 ottobre 2026, alle ore 11, nell’ufficio del sindaco al Comune di Pescara.