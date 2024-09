Muore un parente, in 40 si scatenano nel reparto e minacciano i medici

Ancora un brutto episodio avvenuto nell’ospedale civile di Pescara. Un nutrito gruppo di persone ha fatto irruzione nel reparto di oncologia, dove era ricoverato da tempo un paziente loro parente che era appena deceduto, per devastare il reparto ed aggredire il personale sanitario. A darne notizia è il quotidiano “Il Messaggero” nell'edizione odierna. Uomini e donne hanno invaso i corridoi, dopo essere riusciti a entrare con la forza: è subito intervenuta la guardia giurata in servizio che, valutata la situazione, ha chiamato il numero di emergenza. In ospedale sono arrivate prima le pattuglie della squadra volante della questura quindi quelle dei carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma, poi hanno scortato la salma fino all'obitorio.