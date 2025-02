Ecco il ‘Veterinario Sociale’ per Pescara

Pescara fa un passo avanti nella tutela degli animali e nel sostegno alle famiglie in difficoltà con l'attivazione del servizio di ‘Veterinario Sociale’, un progetto che sarà possibile grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle al bilancio di previsione 2025, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale.

“Un'iniziativa attesa da tempo che finalmente offrirà un aiuto concreto a chi ha un animale domestico o desidera adottarne uno, ma si trova in condizioni economiche precarie – commenta il capogruppo M5S Paolo Sola – un servizio già sperimentato con successo in molte città italiane, che consentirà ai cittadini pescaresi di accedere a cure veterinarie agevolate, grazie alla collaborazione con cliniche e ambulatori locali e al contributo economico del Comune. Si tratta di una misura che va oltre la semplice assistenza veterinaria: è un segnale di civiltà, di attenzione ai più fragili e di responsabilità verso il benessere animale. È uno strumento che, infatti, permette di cogliere un duplice obiettivo – prosegue Sola – da una parte garantire assistenza e cure ai nostri amici animali, dall’altra quella di intercettare un intero mondo fatto di famiglie e, soprattutto, persone sole che vivono in condizioni di fragilità sociale, per le quali spesso un animale di affezione non è solo motivo di compagnia ma un affetto insostituibile e una ragione per affrontare le difficoltà della vita. Nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare a curare il proprio animale per ragioni economiche, e questa misura rappresenta una risposta concreta a questa esigenza”.

Soddisfazione per questo risultato anche da parte delle associazioni animaliste del territorio, che il Movimento 5 Stelle si propone di coinvolgere nella definizione degli aspetti operativi di questo strumento.

“Nelle prossime settimane definiremo tutti i dettagli per strutturare la misura nella maniera più semplice ed efficacepossibile – spiega il consigliere pentastellato - ma l’obiettivo è sicuramente di applicarla a quelli che probabilmente sono i tre aspetti fondamentali a cui dare sostegno e risposte immediate: le sterilizzazioni, le cure specialistiche o gli interventi chirurgici particolarmente onerosi, e l’assistenza nella gestione delle urgenze, per intervenire rapidamente in caso di investimenti o ferimenti di animali vaganti, tutte situazioni che sempre più spesso oggi ricadono sulle spalle dei volontari. Questa iniziativainsomma – prosegue Sola – si propone di segnare un passo avanti per il mondo animalista, abbandonato a se stesso dall’amministrazione Masci. Da troppo tempo sono le associazioni a farsi carico della tutela degli animali in città,ancor di più dopo la chiusura del canile di via Raiale, che ha lasciato un vuoto insostenibile e rappresenta una macchia indelebile sulla Giunta Masci, che non ha mai dato alcun tipo di aiuto o sostegno a questo mondo. Il Movimento 5 Stelle – conclude Paolo Sola - continuerà a battersi per una città dove, invece, il benessere degli animali e il diritto all’affetto cherappresentano siano tutelati con strumenti concreti e accessibili a tutti, e lavoreremo perché l’attivazione del ‘Veterinario Sociale’sia soltanto il primo passo”.