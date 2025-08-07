Aeroporto d'Abruzzo diventa “sleeve sponsor” del Delfino Pescara 1936

L’Aeroporto internazionale d’Abruzzo si tinge di Biancazzurro. La Società di gestione aeroportuale ha siglato un accordo annuale di partnership con il Delfino Pescara 1936 per tutta la stagione calcistica di serie B 2025-2026. In particolare, il logo di Abruzzo Airport sarà visibile sulle maniche delle magliette della prima squadra, e nel corso dell’anno verranno messe in atto iniziative che coinvolgeranno i tifosi, in grado di coinvolgere e unire ulteriormente la comunità.

“La significativa crescita che l’Aeroporto d’Abruzzo sta vivendo durante questo anno, con il notevole incremento di passeggeri, anche grazie all’aumento delle destinazioni nazionali ed internazionali”, commenta il presidente di Saga, Giorgio Fraccastoro, “ci induce a fare sempre meglio e di più per il nostro territorio di riferimento. Abbiamo quindi deciso di stabilire una partnership con la squadra più rappresentativa della nostra regione, il cui ritorno di immagine, sia a livello mediatico che presso lo stadio Adriatico, con tutte le iniziative connesse a questa sponsorizzazione, sicuramente gioverà ancora di più all’immagine del nostro brand. I numeri registrati, che ad oggi ci portano dritti verso il milione di passeggeri, e la riconosciuta appetibilità dello scalo e di tutto il territorio regionale in termini turistici ci hanno spinti a pensare di percorrere strade sempre diverse per incrementare ancora di più la visibilità dello scalo. Abbiamo pensato subito alla Pescara calcio che con la promozione in serie B, ottenuta anche grazie alla lungimiranza del presidente Daniele Sebastiani, vivrà una stagione intensa. Abbiamo qualcosa in comune con la squadra ed è questo cammino in ascesa che è solo all’inizio del suo percorso ed è per questo che abbiamo voluto scommettere sulla Pescara calcio”.

“Siamo particolarmente felici di legare il nome del nostro club a una realtà in forte crescita come l’Aeroporto d’Abruzzo” dichiara il presidente del Delfino Pescara 1936, Daniele Sebastiani. “Si tratta di una collaborazione che unisce due eccellenze del territorio, entrambe impegnate in un percorso ambizioso di rilancio e sviluppo. Il ritorno in Serie B rappresenta per noi un punto di partenza, e poter contare al nostro fianco su un partner che guarda al futuro con la stessa visione, è un motivo di grande soddisfazione. Questa partnership è anche un modo per rafforzare il legame con il nostro territorio, facendo squadra con chi, come noi, vuole portare l’Abruzzo sempre più in alto”.