Il Comune di Pescara ha dato il via libera al servizio di veterinario sociale. Con una determina dirigenziale e' stato approvato l'elenco dei professionisti erogatori aderenti e quello dei cittadini beneficiari ammessi al servizio. L'iniziativa, promossa lo scorso mese con un avviso pubblico voluto dall'assessore Zaira Zamparelli e definita con l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara, nasce per sostenere i cittadini in condizioni di difficoltà economica e consentire loro di curare gli animali d'affezione attraverso l'accesso alle prestazioni mediche.

Il medico veterinari aderenti al momento sono 12, tra cui un freelance che opera a domicilio, mentre sono 25 i cittadini beneficiari ammessi. L'elenco, consultabile sul sito istituzionale del Comune, riporta i professionisti e le strutture aderenti, le relative sedi operative e le prestazioni offerte da ciascuno: da qui i cittadini possono individuare il veterinario più adatto alle proprie necessità. Ma non e' tutto. Il Comune informa che l'aggiornamento sarà costante, come già annunciato in occasione della pubblicazione del doppio avviso. Il Catalogo dei soggetti erogatori sarà rivisto ogni mese, mentre quello dei cittadini fruitori ogni tre mesi.

Per accedere al servizio i cittadini devono possedere alcuni requisiti: residenza nel Comune di Pescara, indicatore ISEE (ordinario o corrente) non superiore a 12.000 euro, proprietà di cani o gatti regolarmente identificati e registrati e regolarità sul fronte dei tributi comunali. Per i medici veterinari liberi professionisti residenti a Pescara, gli studi associati e le strutture medico-veterinarie autorizzate con sede operativa nel Comune sono invece previsti requisiti generali, tra cui l'assenza di condanne penali incompatibili con l'esercizio della professione, e requisiti professionali. Le nuove istanze saranno esaminate dagli uffici competenti e, in caso di esito positivo, i nominativi saranno inseriti nel successivo aggiornamento.

Ciascun beneficiario potrà usufruire di visite, vaccinazioni, sterilizzazioni, esami e prestazioni (emocromo, ecografie, radiografie, ricovero giornaliero breve, eutanasia e altro) ed eventuali interventi speciali fino a un tetto massimo di 500 euro, IVA compresa, per ciascun animale e comunque fino alla capienza dei fondi disponibili. Per ogni prestazione erogata i veterinari sociali dovranno emettere fattura elettronica nei confronti del Comune, che procederà alle liquidazioni previa verifica della regolare esecuzione della prestazione, della completezza della documentazione fiscale e della sussistenza delle condizioni necessarie al pagamento.

"Per chi ama gli animali e ne ha uno in casa, questo progetto ha un grande valore perché non tutti hanno la possibilità di accedere alle cure mediche e noi vogliamo andare incontro alle famiglie e agevolarle", commenta l'assessore Zamparelli. "È un'iniziativa innovativa, che realizziamo grazie alla collaborazione dell'Ordine, e riteniamo che sia un bel segnale di civiltà e di attenzione per i nostri amici animali e per le famiglie che li hanno accolti".