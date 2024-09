AAA. Il Comune di Pescara cerca avvocati

Il Comune di Pescara cerca degli avvocati. E’ stato infatti pubblicato sul sito web ‘l’Avviso pubblico aggiornamento elenco avvocati esterni dagli uffici’. Ai professionisti del foro verranno affidati i servizi di arbitrato e di conciliazione e dei servizi legali di rappresentanza legale dell’Ente da parte di un avvocato esterno in un arbitrato o in una conciliazione, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, di consulenza legale esterna, nonché concernenti altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri, ai sensi degli artt. 13 e 56 del d.lgs n. 36/2023 e s.m. e i.