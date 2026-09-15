Avvocati esterni, il Comune di Pescara aggiorna l’elenco

Il Comune di Pescara ha pubblicato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’Elenco di avvocati esterni per l’affidamento dei servizi di arbitrato e di conciliazione e dei servizi legali di cui all’art. 56, comma 1, lett. g) e h) del d.lgs. n. 36/2023. L’elenco è suddiviso in nove sezioni: diritto amministrativo, civile, penale, tributario, lavoro, fallimentare, procedure esecutive, procedure arbitrali e altre materie.

Gli avvocati interessati devono presentare la manifestazione di disponibilità esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’apposita procedura accessibile dalla sezione Avvocatura dello Sportello Telematico Polifunzionale, entro il termine perentorio del 14 novembre 2026. È richiesto il possesso di requisiti come l’iscrizione all’Albo da almeno tre anni, l’assenza di provvedimenti disciplinari e una polizza assicurativa per responsabilità civile. Gli avvocati già iscritti non devono rinnovare la domanda.

L’iscrizione non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Avvocatura del Comune di Pescara.