Frase del giorno

13 Gen, 2026
  1. Home
  2. Politica
  3. Verso il voto. Masci pronto alla sfida "bis"

Verso il voto. Masci pronto alla sfida "bis"

Il candidato sindaco del centrodestra e' convinto del supporto dei pescaresi. Si torna al urne nelle ventitré sezioni contestate nella sentenza del Consiglio di Stato

Verso il voto. Masci pronto alla sfida "bis"
 “Prendo atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il nostro appello solo in parte, stabilendo che si torni al voto in 23 sezioni (di cui una ospedaliera) su 170. Leggendo la sentenza, registriamo che l’appello di Carlo Costantini è stato totalmente rigettato e la sua tesi - sul fatto che si dovesse tornare alle urne in tutte le sezioni della città - è stata categoricamente smentita. La sentenza, inoltre, ha escluso in maniera chiara che si sia verificato il fenomeno della cosiddetta “scheda ballerina”, confermando che le elezioni si sono svolte regolarmente. Il Consiglio di Stato ha considerato errori formali quelli commessi dai presidenti nelle 23 sezioni dove va ripetuto il voto e di questo non posso che essere amareggiato perché questi errori, assolutamente indipendenti dalla mia persona e dalla coalizione che mi sostiene, ci hanno causato un danno, portando all’annullamento parziale delle elezioni con le quali i cittadini mi hanno rieletto al primo turno, staccando il secondo candidato di oltre 10mila voti. Già dal 25 giugno scorso avevo detto che sarebbe stato opportuno tornare alle urne immediatamente e oggi, dopo il pronunciamento del Consiglio di Stato, spero che  il nuovo voto nelle 23 sezioni avvenga nel più breve tempo possibile, per garantire stabilità al governo della città, per non fermare tutti i progetti in corso e da avviare e per consentire a Pescara di crescere ulteriormente. Nel frattempo resto in carica per tutte le attività già in essere, continuando ad agire serenamente per il bene della città, come ho sempre fatto, mantenendo ferma la mia visione di Pescara condivisa col centrodestra. I numeri che ci dividono dal candidato del centrosinistra sono chiari e insindacabili e sono certo che i pescaresi non avranno dubbi e saranno ancora una volta al nostro fianco”.

Queste le parole del candidato sindaco per il centrodestra Carlo Masci in vista del voto per scegliere il sindaco di Pescara: consultazione, lo ricordiamo, nelle ventitré sezioni 'contestate' e che dovrebbe esserci a fine marzo, negli stessi giorni del referendum.
Tags: Elezioni pescara candidato carlo Masci Sezioni

Vedi anche

Costantini in campagna elettorale: "Il risultato è tutt'altro che scontato"
Politica

Costantini in campagna elettorale: "Il risultato è tutt'altro che scontato"

13 Gen, 2026
Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 23 sezioni
Politica

Elezioni 'irregolari': Pescara torna al voto in 23 sezioni

13 Gen, 2026
Clamoroso ora vogliono tutti tornare alle elezioni
Politica

Clamoroso ora vogliono tutti tornare alle elezioni

01 Lug, 2025
Carlo Masci rivince al ‘fotofinish’

Carlo Masci rivince al ‘fotofinish’

10 Giu, 2024
Carlo Costantini è il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra
Politica

Carlo Costantini è il candidato sindaco di Pescara per il centrosinistra

21 Gen, 2024
Masci o Antonelli, duello nel centrodestra mentre a sinistra c’è il buio
Politica

Masci o Antonelli, duello nel centrodestra mentre a sinistra c’è il buio

01 Set, 2023
Pescara: l'avvocato Carlo Masci di Forza Italia proclamato sindaco della citta'
Politica

Pescara: l'avvocato Carlo Masci di Forza Italia proclamato sindaco della citta'

10 Giu, 2019
L'avvocato Carlo Masci (Forza Italia) e' il nuovo sindaco di Pescara
Politica

L'avvocato Carlo Masci (Forza Italia) e' il nuovo sindaco di Pescara

27 Mag, 2019
A Pescara comanda Roma. Masci è stufo: «Mi candido a sindaco»
Politica

A Pescara comanda Roma. Masci è stufo: «Mi candido a sindaco»

18 Mar, 2014

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661