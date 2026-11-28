A Francavilla al Mare la corsa verso le prossime elezioni comunali disegna due scenari opposti. Da un lato il centrosinistra, che stringe i ranghi attorno alla sindaca uscente Laura Russo. Dall'altro un centrodestra in piena crisi d'identità, dilaniato da candidature concorrenti e divisioni interne che rischiano di consegnare la città all'avversario senza nemmeno combattere.

La certezza, per ora, è una sola: Laura Russo sarà la candidata del "campo largo". La prima cittadina ha confermato la sua intenzione di ricandidarsi, forte di una coalizione che intende allargarsi ulteriormente e che nei mesi scorsi ha già ricevuto il pieno sostegno del Partito Democratico locale. «Sarò io la candidata sindaca del centrosinistra», ha dichiarato la Russo, sottolineando come la scelta sia avvenuta «in sintonia con le forze che hanno governato con me in questi cinque anni». Un quadro di apparente stabilità, che contrasta nettamente con il caos che regna dall'altra parte dello schieramento.

Nel centrodestra, la frattura è ormai conclamata. L'ex sindaco Antonio Luciani, già espressione del centrosinistra per due mandati prima di una clamorosa virata a destra, ha rotto gli indugi e ha annunciato la sua candidatura sostenuto da tre liste civiche e dal probabile appoggio di Fratelli d'Italia e Lega. Una mossa che ha mandato su tutte le furie Forza Italia, che invece punta su Antonio Barbone, ex amministratore della società di riscossione tributi, fresco di lancio della sua associazione civica "D763" .

Lo scontro è diventato rapidamente velenoso. Daniele D'Amario, consigliere regionale e uomo forte degli azzurri in città, non ha usato giri di parole contro l'ex sindaco: «A Francavilla non servono salvatori della patria e soprattutto credo che il salvatore della patria del centrodestra non possa essere chi per un decennio è stato il capo del centrosinistra». Una stoccata che la dice lunga sul clima che si respira nel centrodestra francavillese, dove a pesare sono anche vecchie ruggini personali e politiche tra D'Amario e Luciani.

A complicare ulteriormente il quadro ci pensa Nuccio Campli, esponente di Noi Moderati, che rivendica la propria candidatura e accusa gli alleati di averlo escluso dai tavoli decisionali: «Noi Moderati non è mai stata chiamata a un tavolo per parlare della candidatura», ha protestato, annunciando che la sua offerta politica «resta in ballo».

È in questo contesto che arriva la mossa a sorpresa di D'Amario: le primarie. «Visto che qualcuno ultimamente si è innamorato del pluralismo», ha ironizzato il consigliere regionale riferendosi a Luciani, «e viste le esperienze del centrodestra, come Chieti e Ortona dove ci si è massacrati al primo turno, facciamo le primarie del centrodestra».

La proposta, lanciata con un video di undici minuti sui social, prevede un impegno preciso: chi partecipa alla consultazione si impegna poi a sostenere il vincitore all'interno della coalizione. D'Amario immagina una corsa aperta a tutti, da Luciani a Fratelli d'Italia (magari con il capogruppo Rocco Cappelletti), passando per Barbone e lo stesso Campli, con un orizzonte temporale fissato entro Natale. Una sorta di resa dei conti interna per evitare che la frammentazione consegni la vittoria alla Russo già al primo turno.

La proposta, però, suona quantomeno singolare per una forza come Forza Italia, storicamente poco incline alle consultazioni di base. E infatti, più che una reale volontà di confronto democratico, sembra l'ennesimo tentativo di guadagnare tempo e gestire una situazione che sta sfuggendo di mano, mentre le candidature continuano a moltiplicarsi e il rischio di una débâcle elettorale si fa sempre più concreto.

Per ora, mentre il centrodestra litiga e si divide, Laura Russo incassa e governa. E a Francavilla, a un anno dal voto, il vantaggio della sindaca uscente non è solo nei numeri delle alleanze, ma nella semplice constatazione che i suoi avversari sembrano più impegnati a combattersi tra loro che a costruire un'alternativa credibile.