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Valanga di euro per il turismo di montagna

Via libera del CIPESS agli interventi del programma Restart per circa 38 milioni

Valanga di euro per il turismo di montagna

Via libera del CIPESS agli interventi del programma Restart per circa 38 milioni di euro rappresenta un passaggio
strategico per il rilancio dei territori del cratere sismico 2009 e per l’intero sistema turistico abruzzese.

“Si tratta di un risultato importante, frutto di un lavoro istituzionale condiviso e di una visione chiara di sviluppo per le nostre aree interne” – lo dichiara il Senatore Guido Liris – “Queste risorse consentono ditrasformare la ricostruzione in una concreta occasione di crescita economica e sociale, puntando su turismo, sostenibilità e valorizzazione
del territorio”.

“Ringrazio il Governo, la Struttura di missione sisma 2009 guidata da Mario,Fiorentino, la Regione Abruzzo e tutti i Comuni coinvolti per il lavoro svolto. È grazie a questa sinergia che oggi possiamo mettere a terrainterventi attesi da tempo e dare risposte concrete alle comunità locali” – prosegue Liris.

“Gli investimenti previsti, con circa 35 milioni destinati ai progetti integrati per il turismo in 45 Comuni del cratere e oltre 3 milioni per il sistema delle piste ciclabili del Gran Sasso, vanno nella direzione giusta:rafforzare l’attrattività del territorio e costruire un’offerta turistica moderna, integrata e sostenibile”.

“Il Gran Sasso rappresenta un asset strategico per l’Abruzzo e per l’intero,Paese. Mettere a sistema infrastrutture naturali, mobilità dolce, borghi e ambiente significa creare sviluppo duraturo e nuove opportunità per le future generazioni. Restart si conferma così uno strumento fondamentale nonsolo per la ricostruzione, ma per il futuro delle nostre comunità” – conclude il Senatore Guido Liris.

Tags: Turismo mintagna aree interne abruzzo cipess fondi liris

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