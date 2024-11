Sanità, Liris e Sigismondi: 22 milioni all'Abruzzo

Grazie all’emendamento, che vede come primi firmatari i Senatori Guido Liris e Etelwardo Sigismondi, approvato all'interno del Decreto Fiscale all'esame della Commissione Bilancio, l’Abruzzo potrà beneficiare di nuovi 22 milioni di euro destinati al potenziamento della Sanità regionale. L’emendamento introduce una revisione nella ripartizione del payback farmaceutico, garantendo una redistribuzione più equa delle risorse legate allo sforamento della spesa farmaceutica. È un percorso portato avanti dal Presidente Marsilio in Conferenza Stato-Regioni che ringraziamo per aver posto il tema e aver saputo coagulare l'appoggio di gran parte delle Regioni italiane.



Con il vecchio sistema di ripartizione si verificavano chiare disparità. Infatti le Regioni che superavano il tetto di spesa erano pesantemente penalizzate, mentre altre, che non avrebbero avuto diritto ad alcun rimborso, si trovavano paradossalmente a beneficiarne con ulteriori entrate finanziarie. La nuova norma corregge finalmente questa disparità, assicurando una distribuzione più equa dei rimborsi.



L’approvazione dell’emendamento rappresenta quindi un risultato importante per l’Abruzzo, che potrà contare su risorse significative per migliorare i servizi sanitari e rispondere alle esigenze della popolazione.