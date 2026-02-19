Trovati in possesso di oltre 4 Kg. di hashish: due giovani arrestati

Continuano i servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, nel corso dei quali gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno proceduto ad altri due arresti.

Si tratta di un 25enne della provincia di Pescara e di un 31enne locale, entrambi disoccupati, già noti alle Forze dell’Ordine, trovati in possesso di sostanze stupefacenti all’interno del veicolo di proprietà di uno dei due arrestati.

In particolare, gli investigatori a seguito di accertamenti intuivano che il 31enne, poi arrestato, fungeva da “rider” di sostanze stupefacenti. Così, dopo averlo visto uscire da un B&B cittadinocon al seguito una vistosa busta in carta, ed essersi incontrato con il 25enne, venivano fermati e controllati mentre erano in sosta a bordo dell’autovettura in uso al “rider”. La successiva perquisizione del veciolo consentiva di rinvenire e sequestrare 42 panetti di hashish del peso circa di 100 g. cadauno per complessivi4.386,03 grammi, oltre a materiale utile per il suo confezionamento.

Inoltre, gli operatori di Polizia nel corso delle perquisizioni domiciliari rinvenivano nell’abitazione del 25enne ulteriori grammi 159,58 di hashish, un bilancino di precisione e vari coltelli utilizzati per la suddivisione della sostanza stupefacentenonché all’interno della stanza del B&B in uso al 31enne un rotolo di pellicola cellophane necessaria per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 820 euro; quest’ultima sottoposta a sequestro preventivo per evitare che la libera disponibilità del contante potesse protrarre le conseguenze del reato.

I due dopo essere stati tratti in arresto arresto venivano associati presso la locale casa circondariale in attesa della convalida per la misura precautelare adottata.