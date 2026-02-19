Frase del giorno

19 Feb, 2026
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Trovati in possesso di oltre 4 Kg. di hashish: due giovani arrestati

Trovati in possesso di oltre 4 Kg. di hashish: due giovani arrestati

Nei guai un 25enne della provincia di Pescara e un 31enne teramano ritenuto il "cavallo" del pusher

Trovati in possesso di oltre 4 Kg. di hashish: due giovani arrestati

Continuano i servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti da parte della Polizia di Stato, nel corso dei quali gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pescara hanno proceduto ad altri due arresti.

Si tratta di un 25enne della provincia di Pescara e di un 31enne locale, entrambi disoccupati, già noti alle Forze dell’Ordine, trovati in possesso di sostanze stupefacenti all’interno del veicolo di proprietà di uno dei due arrestati.

In particolare, gli investigatori a seguito di accertamenti intuivano che il 31enne, poi arrestato, fungeva da “rider” di sostanze stupefacenti. Così, dopo averlo visto uscire da un B&B cittadinocon al seguito una vistosa busta in carta, ed essersi incontrato con il 25enne, venivano fermati e controllati mentre erano in sosta a bordo dell’autovettura in uso al rider”. La successiva perquisizione del veciolo consentiva di rinvenire e sequestrare 42 panetti di hashish del peso circa di 100 g. cadauno per complessivi4.386,03 grammi, oltre a materiale utile per il suo confezionamento.

Inoltre, gli operatori di Polizia nel corso delle perquisizioni domiciliari rinvenivano nell’abitazione del 25enne ulteriori grammi 159,58 di hashish, un bilancino di precisione e vari coltelli utilizzati per la suddivisione della sostanza stupefacentenonché all’interno della stanza del B&B in uso al 31enne un rotolo di pellicola cellophane necessaria per il confezionamento dello stupefacente e la somma di 820 euro; quest’ultima sottoposta a sequestro preventivo per evitare che la libera disponibilità del contante potesse protrarre le conseguenze del reato.  

I due dopo essere stati tratti in arresto arresto venivano associati presso la locale casa circondariale in attesa della convalida per la misura precautelare adottata.

 

Tags: Arrestati Hashish Ultime notizie Ragazzi Abruzzo

Vedi anche

Soldi, armi, droga: fratelli teatini in cella
Cronaca

Soldi, armi, droga: fratelli teatini in cella

03 Dic, 2025
Abruzzo: cresciuti i reati contro i minori
Cronaca

Abruzzo: cresciuti i reati contro i minori

19 Lug, 2025
Minorenne con l’hashish finisce nel c.p.a di L’Aquila
Cronaca

Minorenne con l’hashish finisce nel c.p.a di L’Aquila

18 Nov, 2024
Arrestati ai Colli di Pescara due fratelli: avevano 10 Kg di hashish
Cronaca

Arrestati ai Colli di Pescara due fratelli: avevano 10 Kg di hashish

11 Lug, 2024
Inseguimento tra Popoli e Bussi, arrestate 4 persone con 16Kg di hashish
Cronaca

Inseguimento tra Popoli e Bussi, arrestate 4 persone con 16Kg di hashish

23 Giu, 2022
Arrestata donna "corriere della droga" al casello Roma-Teramo
Cronaca

Arrestata donna "corriere della droga" al casello Roma-Teramo

15 Apr, 2017
Nei guai per un etto di "fumo"
Cronaca

Nei guai per un etto di "fumo"

08 Giu, 2013
Fidanzatini "stupefacenti"
Cronaca

Fidanzatini "stupefacenti"

30 Gen, 2013
Un chilo di "fumo" in borsa
Cronaca

Un chilo di "fumo" in borsa

11 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661