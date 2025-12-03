Soldi, armi, droga: fratelli teatini in cella

La Squadra Mobile della Questura di Chieti, nella serata del 02.12.25, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato al contrasto dei reati predatori, ha arrestato due uomini di 20 e 21 anni. Nello specifico, i poliziotti sottoponevano a controllo una vettura, fermandola sul lungomare di Francavilla. L’uomo alla guida, al fine di sfuggire al controllo, tentava di investire uno dei due poliziotti. Ne scaturiva un breve inseguimento, al termine del quale, il guidatore veniva perquisito con esito positivo; negli slip venivano trovate diverse dosi di hashish. Di conseguenza, la perquisizione degli agenti si estendeva al domicilio. In casa, vi era anche il fratello maggiore. L’uomo deteneva una pistola scacciacani con canna modificata ed idonea al fuoco, due bilancini di precisione, 2500€ in contanti, circa 600 grammi di hashish e materiale di confezionamento. Tutto il materiale veniva sottoposto a sequestro e i due uomini venivano condotti nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di arma da fuoco clandestina e resistenza a pubblico ufficiale.



