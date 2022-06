Inseguimento tra Popoli e Bussi, arrestate 4 persone con 16Kg di hashish

Pomeriggio a dir poco movimentato, quello appena trascorso, tra Bussi e Popoli da una pattuglia di militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Sulmona. A seguito di una indagine sul mondo dello spaccio i “baschi verdi” si sono trovati sulle tracce di tre persone residenti a Sulmona sorprese nel momento dell’acquisto di diversi chili di hashish da un pusher residente a Ferentino (FR).



Nel momento i cui sono entrati in azione i quattro si sono dati alla fuga, anche tentando di speronare l’autovettura della Guardia di Finanza, che per fortuna ha riportato solo lievi danni. Ma il borsone contenente 16 chili di hashish ed una pistola scacciacani é stato recuperato e, dunque, verrà utilizzato come prova nell’ambito del processo a carico dei protagonisti di questa storia di droga.



Le successive perquisizioni nelle case ha permesso di recuperare altro hashish (20 grammi) e un bilancino di precisione.

Su disposizione della dott.ssa Marina Tommolini, PM di turno presso la Procura della Repubblica di Pescara, tutti i quattro soggetti coinvolti venivano tratti in di arresto - tre in carcere e uno ai domiciliari - per violazione all’art. 73 del DPR 309/90.