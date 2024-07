Arrestati ai Colli di Pescara due fratelli: avevano 10 Kg di hashish

Ieri pomeriggio, il personale della Squadra Mobile, ha tratto in arresto, due fratelli trovati in possesso di 10 kg di hashish suddivisi in ben 95 panetti. L’iniziativa fa parte di una mirata attività volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, disposta dal Questore Carlo Solimene anche a seguito dei recenti gravi fatti di cronaca e di quanto emerso nei Comitati per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica su impulso del Prefetto Ferdani.

Gli investigatori, per contrastare i canali di rifornimento della città, con particolare riferimento zona colli di Pescara, hanno proceduto al controllo di uno scooter Yamaha T-MAX con a bordo due fratelli, che sembrava stessero raggiungendo con un borsone una palestra o un centro sportivo, ma il conducente ed il passeggero in realtà vi celavano 10 kg di hashish.

Entrambi i fratelli sono stati tratti in arresto ed associati presso la Casa Circondariale di Pescara a disposizione della Procura della Repubblica di Pescara.