Tragedia a Pratola Peligna: anziana investita e uccisa da un camion in retromarcia

Una mattina come tante si è trasformata in tragedia a Pratola Peligna, dove R. I., 71 anni, ha perso la vita dopo essere stata investita da un camion impegnato in una manovra in retromarcia. L'incidente è avvenuto in via delle Province, una strada a senso unico che attraversa un quartiere residenziale nei pressi di piazza Primo Maggio.

Secondo una prima ricostruzione, il camion era parcheggiato lungo la strada e stava effettuando una manovra in retromarcia per immettersi sulla carreggiata. Il conducente, un imprenditore edile di 40 anni, non si sarebbe accorto della presenza della donna, che camminava al centro della strada, fino a quando non è stato troppo tardi per evitare l'impatto. La 71enne, colpita dalla parte posteriore del mezzo, è caduta a terra battendo la testa. I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Il conducente del mezzo è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La Procura di Sulmona, con il sostituto procuratore Stefano Iafolla, ha aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità dell'incidente. Il magistrato ha disposto il sequestro del camion e il trasferimento della salma all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove sarà eseguita l'autopsia. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sulmona, che hanno già ascoltato alcuni testimoni.

L'iscrizione nel registro degli indagati, come previsto dalla procedura, è un atto che consente lo svolgimento degli accertamenti nel rispetto delle garanzie difensive e non implica un accertamento di responsabilità. La comunità di Pratola Peligna si stringe attorno alla famiglia della vittima, ennesima tragedia sulle strade che riaccende il dibattito sulla sicurezza, in particolare quella degli utenti più vulnerabili come gli anziani e i pedoni.