12 Set, 2025
A25, guidava senza patente e con un chilo di droga

In manette un molisano fermato dalla Polizia Stradale di Pratola Peligna per un controllo. I dettagli nell’articolo

Alla vista della pattuglia, l’uomo, che viaggiava da solo, ha tentato di disfarsi di alcuni panetti di sostanza stupefacente lanciandoli dal finestrino. Gli agenti hanno recuperato quanto abbandonato, accertando che si trattava di circa un chilo di hashish. La perquisizione del veicolo ha portato inoltre al rinvenimento di un coltello a serramanico e di un manganello rigido con custodia.

Dai controlli successivi è emerso che il conducente non era titolare di patente di guida, revocata dal Prefetto. L’uomo è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e denunciato per porto abusivo di armi e guida con patente revocata.

