Via Rio Sparto: indagato per omicidio stradale

Purtroppo non ce l'ha fatta V.D.L., la 40enne residente nel quartiere San Donato di Pescara che, ieri pomeriggio, in sella alla sua bicicletta elettrica è stata investita e uccisa da una Mercedes Classe A guidata da un 37enne del posto, mentre stava attraversando le strisce pedonali. Da quanto si apprende l'automobilista è stato rintracciato dopo avere tentato una breve fuga ed è stato sottoposto all'alcol test che sarebbe risultato positivo. Inoltre non avrebbe esibito la patente di guida, ma queste sono informazioni sommarie trapelate da altri giornali e che dovranno essere confermate dalle autorità, che al momento non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. L'uomo è però iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio stradale. I rilievi del grave incidente sono stati effettuati dal comando di Polizia Municipale di Pescara.