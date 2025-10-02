Frase del giorno

Arrestato per omicidio stradale

Finisce in cella l'uomo di 37 anni che ha travolto e ucciso Valeria Di Lorenzo in via Rio Sparto martedì scorso

E' finito in carcere per ordine del Tribunale l'uomo accusato di omicidio stradale aggravato. Si tratta di un 37enne che, martedì scorso, ha investito e ucciso in via Rio Sparto una donna di 43 anni, Valeria Di Lorenzo. Gli inquirenti sul caso mantengono il massimo riserbo, sembrerebbe che il 37enne, al momento dell’incidente, fosse ubriaco, senza patente e agli arresti domiciliari. Subito dopo lo scontro si era anche allontanato, ma e’ stato rintracciato dalla Polizia locale, che si sta occupando di tutti accertamenti. La bici elettrica su cui viaggiava la vittima e’ stata travolta dall’auto, una Mercedes, nei pressi di un attraversamento ciclopedonale. Non e’ escluso che l’auto stesse sorpassando a velocita’ sostenuta altri mezzi che avevano lasciato passare la bicicletta. L’impatto e’ stato violentissimo e nell’urto la 43enne ha infranto il parabrezza della Mercedes, mentre la bici, distrutta, e’ finita a diversi metri di distanza. Al vaglio della Polizia locale anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Si attende inoltre l’esito degli esami tossicologici, per verificare se il 37enne si fosse messo alla guida dell’auto anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Del caso si sta occupando la pm Fabiana Rapino, che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto

Tags: carcere omicidio stradale via rio sparto Valeria di Lorenzo morta

