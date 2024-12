Travolta da un Suv, muore una donna a Manoppello

Ancora un incidente mortale in Abruzzo, ancora una volta la vittima e’ una giovane donna che attraversava la strada, ancora una volta la macchina investitrice e’ un Suv. La tragedia, l’ennesima, si e’ verificata nel pomeriggio di oggi, 16 gennaio 2024, a Manoppello Scalo nella centralissima via XX settembre. La vittima e’ un donna di 30 anni mentre l’automobilista investitore e’ un uomo di 80 anni. Inutili i soccorsi: l’intervento del 118, arrivato con l’ambulanza medicalizzata, in volo anche l’elisoccorso da Pescara. É toccato ai i Vigili del Fuoco sollevare l’automobile sotto la quale la vittima era rimasta incastrata. Purtroppo non c’era niente da fare. Le forze dell’ordine ed la municipale hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti del caso.