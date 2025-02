Torna a vincere il Pescara dopo oltre due mesi

ll Pescara torna a vincere. Dopo oltre due mesi, l'ultima volta è stato il 30 novembre a Gubbio (1-2) la formazione di Baldini torna a fare bottino pieno. Allo stadio 'Cabassi' finisce 2-1 per la formazione ospite. Le novità di formazione: fuori Merola, non al meglio per un fastidio alla caviglia, in avanti: Bentivegna-Tonin-Cangiano. In difesa debutto per Lancini, assente Kraja operato ieri al menisco. Il terreno di gioco pesante e in non perfette condizioni ha condizionato la gara.



A passare in vantaggio il Carpi è al minuto 19: punizione dalla trequarti di Cortesi, Panelli la spizza di testa, lieve tocco di Valzania che beffa il proprio portiere. Per il Carpi però il vantaggio dura meno di un quarto d'ora: tiro da posizione siderale di Dagasso su cui nulla può il portiere biancorosso Theiner.

Nella ripresa dentro Merola e Moruzzi per Bentivegna e Cangiano. Il match fatica a decollare a causa del terreno di gioco pesante ma è comunque il Pescara ad andare in gol. Su azione di corner preciso colpo di testa di Pierozzi per il 2-1 definitivo. A quel punto c'è spazio per Ferraris e Meazzi in luogo di Squizzato e Cangiano. Prima del triplice fischio grande interventi di Plizzari che mette al sicuro il punteggio.

Carpi Pescara 1-2

19′ autogol Valzania (C), 34′ Dagasso (P), 61′ Pierozzi (P)

Carpi (4-3-1-2): Theiner; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah (dal 79′ Stanzani), Casarini (dal 66′ Fossati), Puletto (dal 79′ Campagna); Cortesi (dal 45+4′ Figoli); Sall, Gerbi (dal 66′ Saporetti). A disposizione: Sorzi, Lorenzi, Calanca, Verza, Visani, Petito. All. Serpini

Pescara (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Lancini, Pellacani, Crialese (dal 46′ Merola); Valzania, Squizzato (dal 66′ Meazzi), Dagasso; Bentivegna (dal 46′ Moruzzi), Tonin (dal 77′ Alberti), Cangiano (dal 66′ Ferraris). A disposizione: Saio, Profeta, Brosco, Letizia, Staver, De Marco, Saccomanni, Arena. All. Nardini

Arbitro: Di Francesco sez. Ostia Lido

FOTO DI COPERTINA: PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO