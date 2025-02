Dagasso risponde a Franzoni: tra Pescara ed Entella finisce 1-1

Finisce 1-1 la sfida tra Pescara e Virtus Entella e i biancocelesti, sempre primi in classifica, con la Ternana che approfitta del mezzo passo falso e accorcia in classifica. Nell’undici iniziale tornano Plizzari, Pierozzi, Merola, Tonin e Cangiano. Prima convocazione per Kraja. Assenti il febbricitante Vergani e il lungodegente Lonardi. In panchina di nuovo Mattia Baldini causa squalifica di Baldini senior e del vice Mauro Nardini.



Virtus Entella in vantaggio al 6’ grazie ad un rigore trasformato da Franzoni. Penalty concesso per un fallo di mano di Moruzzi su cross di Karic. Al 40’ Dagasso si avventa su una palla vagante in area e batte Del Frate. Nella ripresa Ferraris e Kraja per Cangiano e Squizato. Parte meglio il Pescara nella ripresa ma al minuto 54 è provvidenziale Plizzari su cross teso e basso di bariti a cercare Castelli. Passano due minuti e il Pescara reclama un rigore su Ferrarsi, sul proseguo Kraja da fuori area sfiora il gol. Sul finale di gara Pescara pericoloso con Tonin e Bentivegna ma senza fortuna: finisce 1-1. Domenica prossima, per il 26esimo turno del girone B di Serie C, Pescara impegnato a Carpi (19.30).





PESCARA ENTELLA 1-1 Reti: al 6′ pt Franzoni (rigore)., 40ì pt Dagasso

PESCARA: Plizzari A., Pierozzi E., Brosco R., Pellacani F., Moruzzi B. (dal 30′ st Crialese C.), Valzania L., Squizzato N. (dal 1′ st Kraja E.), Dagasso M. (dal 45’+2 st Meazzi L.), Merola D. (dal 20′ st Bentivegna A.), Tonin R., Cangiano G. (dal 1′ st Ferraris A.). A disposizione: Profeta N., Saio I., Arena A., Bentivegna A., Crialese C., De Marco A., Ferraris A., Giannini D., Kraja E., Lancini E., Letizia G., Meazzi L., Saccomanni G., Staver C.

ENTELLA: Del Frate F., Parodi L., Tiritiello A., Marconi I., Bariti D. (dal 32′ st Ndrecka A.), Karic N. (dal 20′ st Corbari A.), Di Noia G., Franzoni A., Di Mario S. (dal 13′ st Boccadamo A.), Castelli D. (dal 13′ st Fall M.), Guiu B. (dal 20′ st Casarotto M.). A disposizione: Paroni A., Siaulys O. , Boccadamo A., Casarotto M., Corbari A., Fall M., Garattoni A., Lipani J., Motoc A., Ndrecka A., Portanova D., Santini C.

Arbitro: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, coadiuvato da Stefano Franco di Padova e Marco Colaianni di Bari. Quarto uomo ufficiale Alberto Poli di Verona

Ammoniti: Pellacani, Merola, Brosco R, Di Mario, Marconi, Corbari, Di Noia

FOTO DI COPERTINA PAGINA FACEBOOK PESCARA CALCIO