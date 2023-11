Fater Spa é l’azienda che fattura di più in Abruzzo

Fater Spa é la società col più alto fatturato tra tutte le aziende che operano in Abruzzo. A rivelarlo é il Rapporto Mediobanca sulle principali aziende di rilevanza sul territorio abruzzese e, appunto, la multinazionale del Gruppo Angelini Procter&Gamble, nel 2022, ha raggiunto un fatturato di 914 milioni di euro.

Al secondo posto tra le società più ricche c’è la De Cecco (620) poi Pilkington (529), LFoundry (288), Walter Tosto (284), Denso (241), Pelliconi (150), Metallurgica Abruzzese (100), e Aran (89).

Insomma non c’è che da fare i complimenti a tutto il board della società leader mondiale nella produzione di pannolini, assorbenti e prodotti per la casa augurando crescita e prosperità, ovviamente lavoro, ancora a lungo. Ricordiamo, infine, che la sopracitata società è stata guidata con grande successo e per moltissimi anni dal top manager pescarese Sergio Cipolloni, ancora oggi attivo in importanti investimenti nel settore dell’edilizia.