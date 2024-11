De Cecco: piano da un miliardo, a Ortona nuove produzioni

"Un piano per i prossimi cinque anni. Un nuovo molino e un sistema di stoccaggio di nuovi silos, 12 milioni di euro. Una nuova fabbrica e il potenziamento di quella esistente In tutto spenderemmo 100 milioni e, con nuove produzioni, arriveremo al fatturato di un miliardo". Lo annuncia Filippo De Cecco, presidente del Gruppo De Cecco, in un'intervista rilasciata a Luca Telese, direttore de Il Centro

"Nella fabbrica di Ortona - spiega - si produrranno gnocchi e pasta ripiena. Una fabbrica avveniristica, progetto dall'architetto Cucinella di Bologna. É lui che ha disegnato la fabbrica Ferrari, è appassionato alla sostenibilità e ha creato una struttura che abbatte le emissioni, con zone di relax per i dipendenti. Faremo sughi, salse e derivati del pomodoro. Voglio correre, forse con un'acquisizione per far prima".