Hotel De Cecco: firmato l’accordo con Comune

Un hotel 4 stelle superior del gruppo De Cecco di fronte al mare, con una piazza pubblica al cui interno sarà collocata dal Comune la nuova opera di Toyo Ito. Questo il progetto che sarà realizzato sul lungomare sud di Pescara, a fianco all'istituto Paolo Sesto, dalla società F.lli De Cecco di Filippo. Il via libera è arrivato oggi, come è stato annunciato a margine della firma della convenzione urbanistica relativa a un piano di lottizzazione di iniziativa privata di oltre un ettaro.

"Un progetto di grande qualità in una zona nevralgica e stupenda, che già stiamo riqualificando", ha detto il sindaco Carlo Masci evidenziando la sua soddisfazione perché "questo hotel di lusso è ciò che mancava a Pescara. Ora invertiamo la rotta", ha proseguito il primo cittadino. Sempre Masci ha fatto notare la mancanza di strutture ricettive di questo tipo che si registra in città, visto che "Pescara oggi ha un appeal turistico, che ha portato all'esplosione dei B&B negli ultimi anni, e comincia a consolidarsi con richieste di investimenti nell'hoteleria di qualità". Il sindaco ha voluto ringraziare Filippo De Cecco che, "come noi, è innamorato di Pescara e ha scelto di investire sulla nostra città. Oggi festeggiamo perché dopo la giornata storica di ieri, con l'annuncio del progetto relativo al primo lotto di trasformazione dell'area di risulta, presentiamo la riqualificazione complessiva dell'area che si trova tra lo stabilimento Le Canarie e via Vespucci".

"In questi anni", ha spiegato il consigliere delegato all'Urbanistica Marcello Antonelli, "si è lavorato per completare la procedura urbanistica e arrivare alla convenzione di oggi, che disciplinerà tutto ciò che avverrà. Il processo di trasformazione della riviera sud trova un ulteriore arricchimento con questo intervento privato, per il quale ringraziamo De Cecco, che comporterà benefici per il Comune. Pescara, lo stiamo vedendo, si caratterizza molto per la sua effervescenza e il lavoro dell'Amministrazione, teso anche a favorire l'attività dei privati, rappresenta il motore di sviluppo di tutte le iniziative sulla città". In relazione al ritorno di un'opera di Toyo Ito, dopo l'implosione avvenuta in piazza della Rinascita nel 2009, "saturiamo una ferita che ha sanguinato per oltre 15 anni, con un nuovo intervento artistico che darà ulteriore valore aggiunto alla riviera di Portanuova", hanno detto Masci e Antonelli. Parlando della durata dei lavori, "ci aspettiamo che possano essere completati nell'arco di un paio di anni e il Comune si impegnerà a ridurli il più possibile. Ora vanno presentati i progetti e rilasciate le necessarie autorizzazioni".

L'albergo conterrà 50-60 camere di fascia molto alta, a piano terra ci sarà una fascia accessibile, con una sala conferenze di circa 100 posti, più un ristorante e una lounge. Al primo livello è prevista una piattaforma - con una piscina - per banqueting ed eventi, il secondo livello sarà destinato all'area wellness dedicata, nei sette piani successivi ci saranno le camere. Nella torretta superiore aprirà un ristorante stellato di 30 posti, con una incredibile vista sul mare. Su diecimila metri quadri, circa l'80% saranno completamente accessibili, liberi e permeabili, con la piazza ribassata che si presenterà come uno spray park, praticabile per gli eventi. Nel progetto ci sarà anche un giardino dunale totalmente pubblico, oltre che un parcheggio di pertinenza degli ospiti dell'hotel. Il progetto architettonico è a cura dello Studio S.D.A.A, rappresentato oggi da Alessandro Cognigni.