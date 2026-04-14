“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Terminati interventi Aca
Sono iniziate le manovre di riapertura delle sorgenti nella Condotta Giardino ma serviranno ancora 48 ore per le analisi
Gli interventi dell’Aca sono terminati e sono cominciate le manovre di apertura delle sorgenti nella Condotta Giardino. L’acqua tornerà nella notte, ma si dovranno attendere i risultati delle analisi dell’Aca e della Asl sulla potabilità, effettuate a scopo precauzionale.
Il Centro Operativo Comunale di Pescara è aperto anche oggi fino alle 21 e risponde al numero telefonico 085 4283400