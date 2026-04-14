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Terminati interventi Aca

Sono iniziate le manovre di riapertura delle sorgenti nella Condotta Giardino ma serviranno ancora 48 ore per le analisi

Terminati interventi Aca

Gli interventi dell’Aca sono terminati e sono cominciate le manovre di apertura delle sorgenti nella Condotta Giardino. L’acqua tornerà nella notte, ma si dovranno attendere i risultati delle analisi dell’Aca e della Asl sulla potabilità, effettuate a scopo precauzionale.

Il Centro Operativo Comunale di Pescara è aperto anche oggi fino alle 21 e risponde al numero telefonico 085 4283400

Tags: Lavori aca Condotta giardino Acqua Riapertura Ultime notizie Analisi Potabilità

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