“Legami alle comete, come alle code dei cavalli, trascinami, squarciandomi sulle punte delle stelle.”. Vladimir Vladimirovič Majakovskij
Terminal Bus: al via la manutenzione straordinaria
Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica fa il punto sui fenomeni delittuosi in città e provincia. Proseguiranno i controlli integrati con Asl e Comune
Si è tenuta ieri una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Pescara, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale, il Presidente della Provincia e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.
Durante la riunione è stato fatto un punto di situazione sulle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi che interessano il capoluogo e il resto della provincia. Un focus particolare è stato dedicato al Terminal bus di Pescara, dove dall’inizio dell’estate è presente ininterrottamente un presidio fisso di polizia locale.
Secondo quanto emerso, la presenza costante degli agenti ha consentito di ridurre in maniera apprezzabile il verificarsi di eventi criminosi nella zona e nelle aree adiacenti, tra cui Piazza Santa Caterina.
Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha inoltre confermato l’avvio del programma dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area del Terminal bus, finalizzato a migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza.
Il Comitato ha infine stabilito che proseguiranno, già nei prossimi mesi, i servizi di controllo del territorio in forma integrata, con l’intervento anche dei servizi della Asl e del Comune. L’obiettivo è contrastare il degrado e le criticità che potrebbero provocare problematiche di natura sanitaria.