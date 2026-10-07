Terminal Bus: al via la manutenzione straordinaria

Si è tenuta ieri una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Pescara, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale, il Presidente della Provincia e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Durante la riunione è stato fatto un punto di situazione sulle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi che interessano il capoluogo e il resto della provincia. Un focus particolare è stato dedicato al Terminal bus di Pescara, dove dall’inizio dell’estate è presente ininterrottamente un presidio fisso di polizia locale.

Secondo quanto emerso, la presenza costante degli agenti ha consentito di ridurre in maniera apprezzabile il verificarsi di eventi criminosi nella zona e nelle aree adiacenti, tra cui Piazza Santa Caterina.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha inoltre confermato l’avvio del programma dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area del Terminal bus, finalizzato a migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza.

Il Comitato ha infine stabilito che proseguiranno, già nei prossimi mesi, i servizi di controllo del territorio in forma integrata, con l’intervento anche dei servizi della Asl e del Comune. L’obiettivo è contrastare il degrado e le criticità che potrebbero provocare problematiche di natura sanitaria.