Frase del giorno

07 Ott, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Terminal Bus: al via la manutenzione straordinaria

Terminal Bus: al via la manutenzione straordinaria

Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica fa il punto sui fenomeni delittuosi in città e provincia. Proseguiranno i controlli integrati con Asl e Comune

Terminal Bus: al via la manutenzione straordinaria

Si è tenuta ieri una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Pescara, Luigi Carnevale. All’incontro hanno partecipato il Sindaco di Pescara, accompagnato dal Comandante della Polizia Locale, il Presidente della Provincia e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Durante la riunione è stato fatto un punto di situazione sulle attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni delittuosi che interessano il capoluogo e il resto della provincia. Un focus particolare è stato dedicato al Terminal bus di Pescara, dove dall’inizio dell’estate è presente ininterrottamente un presidio fisso di polizia locale.

Secondo quanto emerso, la presenza costante degli agenti ha consentito di ridurre in maniera apprezzabile il verificarsi di eventi criminosi nella zona e nelle aree adiacenti, tra cui Piazza Santa Caterina.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha inoltre confermato l’avvio del programma dei lavori di manutenzione straordinaria dell’area del Terminal bus, finalizzato a migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza.

Il Comitato ha infine stabilito che proseguiranno, già nei prossimi mesi, i servizi di controllo del territorio in forma integrata, con l’intervento anche dei servizi della Asl e del Comune. L’obiettivo è contrastare il degrado e le criticità che potrebbero provocare problematiche di natura sanitaria.

Tags: Terminal bus Pescara Manutenzione straordinaria Prefetto reati Presidio fisso

Vedi anche

Tragedia al Terminal bus di Pescara. I sindacati: “Non è una fatalità”
Attualità

Tragedia al Terminal bus di Pescara. I sindacati: “Non è una fatalità”

04 Ott, 2026
Terminal bus Pescara, il sindaco Masci: “Profondo cordoglio per la donna investita”
Attualità

Terminal bus Pescara, il sindaco Masci: “Profondo cordoglio per la donna investita”

04 Ott, 2026
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa
Life Style

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della casa

29 Mag, 2019
Gravissimo episodio di violenza al Terminal Bus: una donna di 39 anni è stata violentata
Cronaca

Gravissimo episodio di violenza al Terminal Bus: una donna di 39 anni è stata violentata

26 Ago, 2018
Terminal bus: sequestrati due chili tra hashish e marijuana, arrestati due corrieri
Cronaca

Terminal bus: sequestrati due chili tra hashish e marijuana, arrestati due corrieri

16 Giu, 2017
Movida di Piazza Muzii, arriva il presidio interforze fino alle 4
Cronaca

Movida di Piazza Muzii, arriva il presidio interforze fino alle 4

27 Set, 2016
SINDACATI: DAL 16 MARZO PRESIDIO FISSO ALL’OSPEDALE DI SULMONA
Salute

SINDACATI: DAL 16 MARZO PRESIDIO FISSO ALL’OSPEDALE DI SULMONA

14 Mar, 2015
Pescara, presidio dei precari della giustizia in Regione
Lavoro

Pescara, presidio dei precari della giustizia in Regione

05 Nov, 2014
A Montesilvano il "Posto Fisso"
Attualità

A Montesilvano il "Posto Fisso"

02 Lug, 2012

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661