Trasporto pubblico. Oggi sciopero di 4 ore oggi al Terminal Chieti-Pescara

È in corso nella giornata di oggi, 16 ottobre 2026, la prima azione di sciopero politico di 4 ore proclamata dalle Segreterie regionali di FIT Cisl, Uiltrasporti e Fisa Cisal, che coinvolge il personale operante nell'area Terminal del bacino Chieti-Pescara. La decisione, presa ai sensi della Legge 146/90 e della Legge 83/2000, arriva dopo il tragico evento verificatosi lo scorso 4 ottobre, che ha causato la perdita della vita di una donna.

Secondo le organizzazioni sindacali, da anni vengono segnalate alle istituzioni e agli enti competenti le numerose criticità presenti nell'area adibita a Terminal, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza, alla segnaletica, alla movimentazione delle persone e all'accessibilità degli spazi. Nonostante le ripetute denunce e le richieste di intervento avanzate nel tempo, non sarebbero state adottate misure adeguate e risolutive per eliminare le condizioni di rischio più volte evidenziate.

La drammaticità di quanto accaduto impone, per i sindacati, una riflessione seria e soprattutto un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti. "È terminato il tempo delle promesse, degli annunci e dei rinvii: è necessario passare immediatamente ai fatti", sottolineano FIT Cisl, Uiltrasporti e Fisa Cisal, chiedendo soluzioni concrete ed efficaci che garantiscano condizioni di sicurezza adeguate e scongiurino il ripetersi di tragedie analoghe.

Lo sciopero rappresenta un momento di mobilitazione e di sensibilizzazione affinché la tutela della vita e dell'incolumità delle persone che quotidianamente frequentano l'area Terminal venga finalmente posta al centro dell'azione istituzionale e gestionale. Le Segreterie regionali esprimono il più profondo cordoglio e la massima vicinanza ai familiari della vittima.

"Non si può più attendere, la sicurezza deve diventare una priorità assoluta", concludono le sigle sindacali.

Modalità dello sciopero

Trasporto pubblico locale – personale viaggiante e biglietterie:

· TUA: 9:00-13:00

· Di Fonzo: 8:30-12:30

· Napoleone: 8:30-12:30

· La Panoramica: 9:00-12:00

· Cerella: 8:30-12:30

· Satam: 9:00-12:00

· Di Giacomo Angelo Domenico & C. snc: 8:30-12:30

Trasporto pubblico locale – personale a terra:

· Ultime 4 ore della prestazione lavorativa