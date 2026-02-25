TUA Abruzzo nella short list mondiale della mobilità

Tua è stata selezionata tra i finalisti degli UITP Awards 2026, il più prestigioso riconoscimento internazionale nel settore del trasporto pubblico.

Il progetto candidato, "La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities", è stato inserito nella categoria Public Transport / Urban Mobility Strategy & Planning, accanto a operatori di Stati Uniti, Germania e Colombia.

Gli UITP Awards, giunti alla nona edizione, rappresentano a livello globale uno dei principali riconoscimenti per innovazione, sostenibilità e impatto nella mobilità urbana.

I vincitori saranno annunciati il 23 aprile 2026 a Dubai, nell'ambito dell'UITP Global Public Transport Summit.

In un contesto internazionale che vede protagoniste grandi metropoli e operatori di scala globale, la presenza di Tua nella short list assume un valore particolarmente significativo: dimostra che anche una città di medie dimensioni può sviluppare un'infrastruttura strutturale, elettrica e strategicamente integrata, capace di competere a livello internazionale.

Il progetto "La Verde" nasce dal recupero dell'ex tracciato ferroviario costiero tra Pescara e Montesilvano, oggi trasformato in un corridoio filoviario completamente elettrico, con prevalenza di sede protetta.

Un'infrastruttura che coniuga rigenerazione urbana, elettrificazione e priorità al trasporto pubblico, in linea con i più avanzati principi europei di pianificazione della mobilità sostenibile.

La Regione Abruzzo accoglie con orgoglio il riconoscimento internazionale ottenuto da TUA e da "La Verde", considerata un'opera infrastrutturale strategica per la mobilità sostenibile del territorio regionale.

La candidatura tra i finalisti degli UITP Awards 2026 rappresenta anche un segnale di rilievo istituzionale: premia un'impostazione di sistema orientata alla modernizzazione del trasporto pubblico, alla riduzione dell'impatto ambientale e al rafforzamento dell'accessibilità lungo un asse urbano ad alta domanda.

Per la Regione, "La Verde" si inserisce in una visione più ampia di mobilità integrata e di valorizzazione delle infrastrutture a trazione elettrica, con l'obiettivo di rendere il servizio pubblico sempre più competitivo, attrattivo e coerente con i percorsi di transizione energetica e di rigenerazione urbana.

Il risultato ottenuto da Tua contribuisce inoltre a rafforzare il posizionamento dell'Abruzzo nel confronto nazionale e internazionale sulle politiche di mobilità sostenibile.

HANNO DETTO

"Per la Regione Abruzzo questo risultato è motivo di grande orgoglio: "La Verde" è un'opera infrastrutturale strategica per la mobilità del territorio e rappresenta una scelta concreta di innovazione e sostenibilità. La presenza nella short list degli UITP Awards 2026 conferma il valore di un progetto capace di dare visibilità internazionale all'Abruzzo", ha dichiarato l'assessore regionale ai Trasporti, Umberto D'Annuntiis.

"Essere selezionati tra i finalisti degli UITP Awards significa entrare nella mappa mondiale dell'innovazione nel trasporto pubblico", ha dichiarato il presidente di Tua, Gabriele De Angelis. "È un riconoscimento che valorizza il lavoro svolto e conferma che l'Italia può esprimere progettualità di livello internazionale anche al di fuori delle grandi capitali".

"L'ammissione tra i finalisti agli UITP Awards consolida questo percorso e rafforza il ruolo delle realtà italiane nel confronto globale sulla transizione energetica e sullo sviluppo del trasporto su impianti fissi, elemento strategico per favorire un concreto shift modale", ha dichiarato il direttore generale di Tua, Maxmilian Di Pasquale.