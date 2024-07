Sulla Filovia replica della Tua: “A fine estate saremo operativi”

La filovia va avanti e anzi entrerà in funzione alla fine di questa estate. É quanto annuncia l’azienda di trasporto pubblico TUA Abruzzo in risposta alle criticità sollevate dal consigliere comunale pescarese Carlo Costantini. “In merito alle dichiarazioni del consigliere comunale Carlo Costantini sulla filovia si precisa quanto segue. Gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa procedono in linea con il programmato. In particolare, le attività legate alle verifiche di pre-esercizio filoviario e la formazione del personale di esercizio si stanno svolgendo regolarmente, così come i lavori relativi all’infrastruttura. Infine, la TUA sta seguendo tutte le fasi autorizzative legate alle autorizzazioni per la circolazione del filobus; entro la conclusione dell’estate verrà formalizzata ad ANSFISA la richiesta di avvio dell’esercizio”. Questa la nota dell’Ufficio Stampa e Comunicazione Tua Spa. Detto questo restano molti i dubbi sulle effettive capacità di risoluzione dei problemi di traffico tra Montesilvano e Pescara attraverso l’elettrificazione dell’ex tracciato ferroviario, oggi Strada Parco. Inoltre i cittadini sono molto perplessi anche a riguardo dell’ultima ordinanza del sindaco di Pescara che ha annunciato multe per chi sarà trovato a passeggio o sulle due ruote sulla strada che ospiterà i bus elettrici. Naturalmente continueremo a seguire l’evolversi di questa infrastruttura pensata circa trent’anni fa e non ancora entrata in funzione. Sarà un ‘flop’ come molti temono o una ‘svolta’ green?