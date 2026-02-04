Frase del giorno

04 Feb, 2026
  1. Home
  2. Attualità
  3. Venerdì "rosso" per il trasporto pubblico in sciopero

Venerdì "rosso" per il trasporto pubblico in sciopero

I sindacati hanno annunciato l'astensione dal lavoro per protestare contro la gestione dell'azienda Tua Abruzzo. I dettagli nell'articolo

Venerdì "rosso" per il trasporto pubblico in sciopero

Venerdì "rosso" per quanto riguarda il trasporto pubblico abruzzese. Le Segreterie Regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno annunciato lo sciopero regionale per la giornata del 6 febbraio con tanto di presidio, alle ore 09.30, davanti al Palazzo dell'Emiciclo a l'Aquila. La protesta riguarda la "gestione assolutamente inadeguata del trasporto pubblico abruzzese", scrivo i sindacati. Sotto la lente la riduzione del sevizio soprattuto nelle aree interne dell'Abruzzo ma non solo.

Tags: Sciopero Trasporto pubblico venerdì 6 febbraio 2026

Vedi anche

Mercoledì sciopero di quattro ore degli autisti Tua
Attualità

Mercoledì sciopero di quattro ore degli autisti Tua

05 Mag, 2025
Sciopero del trasporto pubblico
Attualità

Sciopero del trasporto pubblico

08 Nov, 2024
Sciopero del trasporto pubblico mercoledì 2 maggio 2018
Attualità

Sciopero del trasporto pubblico mercoledì 2 maggio 2018

01 Mag, 2018
Domani lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici TUA
Attualità

Domani lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici TUA

27 Set, 2017
Trasporto locale: confermato lo sciopero di venerdì 15 settembre
Attualità

Trasporto locale: confermato lo sciopero di venerdì 15 settembre

13 Set, 2017
Trasporto pubblico: comincia l'autunno "caldo" di TUA, venerdì 21 ottobre si sciopera
Attualità

Trasporto pubblico: comincia l'autunno "caldo" di TUA, venerdì 21 ottobre si sciopera

17 Ott, 2016
Trasporto pubblico è in scopero, D'Alessandro: "Vergogna"
Società

Trasporto pubblico è in scopero, D'Alessandro: "Vergogna"

07 Ago, 2015
Bus fermi per 24 ore
Attualità

Bus fermi per 24 ore

21 Mar, 2013
Trasporto. Lusso abruzzese
Attualità

Trasporto. Lusso abruzzese

10 Gen, 2013

Identity

Abruzzo Independent

Alcune foto potrebbero essere prese dal Web e ritenute di dominio pubblico; i proprietari contrari alla pubblicazione possono scrivere a info@abruzzoindependent.it

Links

Abruzzo Independent © 2026 Independent Identity P.I. 01991660687 registrazione del Tribunale di Pescara n.25/2010 - Iscrizione Roc 22661