Venerdì "rosso" per il trasporto pubblico in sciopero
I sindacati hanno annunciato l'astensione dal lavoro per protestare contro la gestione dell'azienda Tua Abruzzo. I dettagli nell'articolo
Venerdì "rosso" per quanto riguarda il trasporto pubblico abruzzese. Le Segreterie Regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno annunciato lo sciopero regionale per la giornata del 6 febbraio con tanto di presidio, alle ore 09.30, davanti al Palazzo dell'Emiciclo a l'Aquila. La protesta riguarda la "gestione assolutamente inadeguata del trasporto pubblico abruzzese", scrivo i sindacati. Sotto la lente la riduzione del sevizio soprattuto nelle aree interne dell'Abruzzo ma non solo.