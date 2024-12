Esce per Natale il volume ‘FA VO LO SI' di Flavio Sciolè

Esce per Natale per Edipsy Editrice il volume *'FA VO LO SI'* scritto dagli artisti *Marco Fioramanti *e* Flavio Sciolè*. Il libro, in 200 copie numerate, contiene quattro testi tutti incentrati sul tema delle favole. Sciolè presenta due opere teatrali: 'Non si dicono le bugie' e 'Biancaneve 70' che rivisitano Pinocchio e Biancaneve. I due testi di Fioramanti, in cui parole ed immagini vanno ad intersecarsi, sono: 'Pollicinderella', che incrocia Pollicino e Cenerentola e 'Pinocchio atto secondo'. Il libro esce come allegato alla rivista *NIGHT ITALIA* n. 16 "Hall of Fame". Il periodico "Night Italia" prende origine dalla rivista newyorkese "Night", fondata nel 1978 da Anton Perich, pittore, fotografo e video-artista per la rivista "Interview" di *Andy Warhol*, e da un sodalizio quarantennale tra Anton Perich e l'artista romano Marco Fioramanti. Nel volume anche due interviste agli autori a cura di Luca Torzolini. Le foto, oltre che di Fioramanti e Sciolè, sono di Fabiana Appicciafuoco, Chiara Francesca Cirillo e Paola Spinelli. All'interno sono presenti delle note di Graziano Graziani e Pippo Di Marca.In questi giorni Sciolè è stato selezionato al *Moonlight Short Film Festival* di Roma con il video 'Sono sfiorite le rose' dedicato al poeta Dino Campana. Il corto è stato proiettato a febbraio presso il *'Museo della lettera d'Amore'* di Torrevecchia Teatina ed a marzo all'interno di una una retrospettiva di quattro video a marzo durante l'evento '*Director's Night – The video Cafe n.3' *che si è svolto presso The Art Muse Gallery di Londra (UK). La rassegna è organizzata dallo storico festival britannico 'Portobello Film

Festival' a cui l'autore ha partecipato diciotto volte.



*Marco Fioramanti* (Roma, 1954). Artista interdisciplinare (pittura, installazioni, performance) con lunghi soggiorni all’estero e ricerche sul campo in Cina, Tibet, Marocco e sullo sciamanismo in Nepal e Mongolia. Dopo la laurea in Ingegneria (1979), si dedica completamente alle arti integrate. Esponente del Movimento Trattista (1982): pittura performativa. Vive 5 anni a West-Berlin, forma il Gruppo Multimediale Trattista Berlin (Barcelona, Stockholm, Algier, New York, Paris). 1985: schianta la sua Volkswagen trattista contro il Muro di Berlino; partecipa all’Edinburgh Fringe Festival e al Theater Festival München. 1996/98: studio a Parigi. 1999/2001: studio in Portogallo. 2016: docufilm “IM WALD DER BILDER” (Nella Foresta delle Immagini, l’arte di Marco Fioramanti - BEIA Production. Invitato allaBoddinale/Berlin FilmFestival e alla VI edizione di CORPO /Festival delle arti performative, Pescara. 2007: artista/curatore del padiglione italiano XXIV Biennale internazionale di Alessandria d’Egitto; Dal 2007 crea e dirige la rivista NIGHT ITALIA, costola indipendente dell’omonima newyorkese NIGHT – fondata nel 1978 da Anton Perich con Andy Warhol. Nel 2012 fa scendere un’arca dalla Scala Santa, Roma. Dal 2015 realizza relitti di grandi dimensioni: volante per Eroideide (Castellammare del Golfo/TP); rassegna OPEN 20 (Venezia Lido / Biennale Cinema) a cura di Paolo De Grandis, testi di Claudio Strinati e Tito Schipa Junior. 2019: mette in scena lo spettacolo LEI. 2020-2024: performance e installazioni (tra cui Roma, Museo MACRO e Giardini dell’Aventino; Bolsena, Grancaro).



*Flavio Sciolè *(1970). Attore, regista, performer. Antiartista agisce da oltre trenta anni nella ricerca antiteatrale (con Teatro Ateo), nella sperimentazione anticinematografica e nella performance. Circa 400 i lavori video proiettati-premiati-segnalati in Festival nazionali ed internazionali in Italia ed in oltre trenta paesi nel mondo. Migliaia le proiezioni in Italia ( Rai Uno, 52a Esposizione Internazionale D’Arte La Biennale di Venezia 2007, Macro, Romaeuropa, Cannes, USA, UK, ecc). Riceve premi, retrospettive (Casablanca, Roma, Torino, Berlino, Londra, New York), scritti (Nocturno, Cinecritica, ecc). Con Teatro Ateo partecipa a eventi ed a stagioni teatrali: Festival Nazionale Dei Teatri Invisibili, Villaggio Teatro, Teatro Furio Camillo, Rialtosantambrogio (Roma), Linguaggi, Festival Ubusettete (Roma), Mekanè (Roma). Come performer è presente tra l'altro a Biennale Adriatica Arti Nuove, Time Is Love (London, UK), Untouchable (London, UK, a cura di Franko B), Futuroma, Ar(t)cevia, Corpo. Suoi testi sull’anticinema sono stati pubblicati in diversi siti web e riviste. Curatore di festival dedicati al cinema sperimentale e di rassegne d’arte contemporanea. Come fotografo espone in Italia, Spagna e Cina. Come attore di cinema ha recitato da protagonista in decine di film, ricordiamo: ‘Farina Stamen’ (il primo Iperfilm) di L. M. Perotti, ‘Piano Sequenza’ di L. Nero (Biennale di Venezia) e ‘Scale’ di D. Isabella. Dagli anni Ottanta sue poesie sono pubblicate in decine di antologie, tre le raccolte pubblicate. Quattro i volumi dedicati alle sue opere teatrali (pubblicato anche all'estero). I suoi film sono distribuiti dalle piattaforme Holy

Film, Indiecinema e Streeen!.