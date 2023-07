Sciolè al San Giòv Verona Video Festival

Il regista abruzzeseè stata selezionato alche si svolge nella capitale scaligera dal 23 al 27 luglio. Sarà presentato in anteprima mondiale il cortometraggio *'Il gregge'*. Per l'autore si tratta dell'ottava partecipazione. Il festival giunto alla sua 29a edizione è organizzato dal Cineclub Verona (fondato negli anni Trenta) e patrocinato dal comune di Verona; direttore artistico del festival è. La location scelta per le proiezioni è lain Chiavica. La caratura internazionale dell'evento è confermata dalla presenza di circa 30 paesi, solo tre i titoli italiani tra cui quello di Sciolè. Il corto, di natura sperimentale, si avvale delle musiche di Io Veneris Orbis, compositore che ha già collaborato con Flavio Sciolè.(1970) Attore e regista da circa trent'anni agisce in teatro e nel cinema. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di eventi in tutto il mondo e sono distribuiti on demand da Streeen!, Holy Film e da Indiecinema. Negli ultimi tre anni a partecipato a circa cinquanta festival in tutto il mondo (USA, Armenia, ecc). Nel 2019 gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma.Nel 2021 ha vinto il premio del pubblico (*Audience Choice Award*) al Burnt Video Art and Experimental Film Festival di Montreal (Canada). Nel 2023 ha partecipato a diversi festival, tra cui: ALC Videoart Festival (Spagna), XPRMNTL anti-festival di Londra, Denver Monthly Film Awards (USA).conferenza stampaProgramma https://www.sangiofestival.it Trailer https://youtu.be/NvoB4iYEq5k Filmitalia: https://filmitalia.org/it/film/185213/