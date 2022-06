Flavio Sciolè selezionato in Armenia, unico regista italiano

Il regista abruzzese Flavio Sciolè è l'unico regista italiano selezionato su 86 film in concorso alla ventesima edizione del One Shot International Short Film Festival che si svolge in Armenia. Il corto selezionato è ‘BeatopticalTV MMXX' che verrà proiettato in anteprima mondiale il 7 giugno nella capitale Yerevan. L'opera, girata durante il 2020, è uno studio su monitor e tv intriso di suggestioni optical e subliminali. In questi giorni un suo racconto è stato pubblicato nel secondo volume della collana Trema (Edizioni Arcoiris, a cura di Emanuela Cocco).



sito dell'evento:https://www.openplatform.am/en/

<https://www.openplatform.am/en/?fbclid=IwAR13dh-xdZAG15BhemMsOhtEFHlm2BOX3_SCEGPHJI219HUk9mB55DTLiFE>

programma dell'evento: https://online.fliphtml5.com/yhkrk/jeyi/

<https://online.fliphtml5.com/yhkrk/jeyi/?fbclid=IwAR3py5N4WVKQufESvQhNXhtSzFoY43ph43AY1LyHeZUVGQeMFqSg6ris-Qc>

catalogo dell'evento: https://online.fliphtml5.com/yhkrk/jasf/#p=1





Flavio Sciolè (1970), attore e regista da circa trent'anni agisce in teatro e nel cinema. A febbraio due suoi video sono stati selezionati per il Guttercast Festival (USA)*. *Con 'Agnus Dei 70' ha vinto ad ottobre il premio del pubblico (*Audience Choice Award*) al Burnt Video Art and ExperimentalmFilm Festival di Montreal (Canada). Nel 2019 gli è stata dedicata unamretrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di eventi in tutto il mondo e sono distribuiti on demand da Streeen!, Holy Film e da Indiecinema. Nel 2021 è stato semifinalista al New York Cinematography AWARDS (USA) con l'opera 'Dr Dystopia' e con il corto-segmento 'Litania per Artemisia Gentileschi' ha partecipato al progetto «TRIBUTE/PORTRAIT to women artists » film collettivo organizzato da Femlink.org.