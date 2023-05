Flavio Sciolè selezionato al MACA di Alicante (Spagna)

Il registaè stato selezionato alche si svolgerà dal 24 al 27 maggio 2023 presso il(Museum of Contemporary Art of Alicante) di, in. Solo 43 gliartisti scelti da tutto il mondo. Il corto in concorso è 'Experimental Film 70', girato nel 2021 è un omaggio all'arte optical degli anni, Settanta ed al cinema sperimentale. Verrà proiettato nel museo spagnolo il giorno 25 maggio.Lo short è stato proiettato all'XPRMNTL anti-festival di Londra a febbraio.Il MACA è situato nell'edificio più antico della città e vanta una ricca collezione di alcuni dei più grandi artisti del XX e XXI secolo (Miró, Picasso, Kandinsky, Dalí, Chagall, Bacon, Giacometti, Christo, ecc).sito del festival: https://alcvideoartfestival.pb.studio artisti selezionati: https://alcvideoartfestival.pb.studio/arists2023 programma dell'evento:sito del museo: https://maca-alicante.es museo su wikipedia:(1970) Attore e regista da circa trent'anni agisce in teatro e nel cinema. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di eventi in tutto il mondo e sono distribuiti on demand da Streeen!, Holy Film e da,Indiecinema. Negli ultimi tre anni a partecipato a circa cinquanta festival in tutto il mondo (USA, Armenia, ecc). Nel 2019 gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma.Nel 2021 ha vinto il premio del pubblico (*Audience Choice Award*) al Burnt Video Art and Experimental Film Festival di Montreal (Canada). Il suo testo 'Digressioni grunge' (che,racconta i concerti delle Hole e dei Foo Figheters in Italia negli anni Novanta) è stato inserito nel volume: *Gli anni del grunge. Italia 1989-1996*, uscito a marzo (PubMe edizioni, a cura di Giacomo Graziano).