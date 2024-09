Il regista Flavio Sciolè protagonista al Portobello Film Festival

Il regista Flavio Sciolè sarà presente con due cortometraggi alla 29aedizione del Portobello Film Festival che si svolge a Londra. Per l'autore si tratta della diciottesima partecipazione allo storico festival britannico che negli anni gli ha dedicato numerose retrospettive. Le due opere proiettate sono ‘Situazione situazionista' e ‘Dio Che Mantegna' entrambi in anteprima assoluta. Il primo video è un disomaggio al situazionismo, il secondo incrocia il Cristo Morto del Mantegna alla figura di Che Guevara. I film saranno proiettati il 3 settembre presso The Art Muse Gallery di Londra nella sezione 'Italian, German, Austrian & Films from Switzerland' festival londinese si è aperto il 29 agosto con un omaggio al regista Julien Temple (autore del cult movie The Great Rock 'n' Roll Swindle) che ha presentato due documentari dedicati ai Clash ed ai Sex Pistols.



https://www.portobellofilmfestival.com/2024/sept03muse.html

trailer 'Dio Che Mantegna' https://youtu.be/-gncXqRpfTo

trailer 'Situazione Situazionista' https://youtu.be/C-8q6LPjH98





Flavio Sciolè (1970) Attore e regista di teatro e cinema da circa trent'anni. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di eventi in Italia ed in oltre trenta paesi nel mondo. Il suo cinema è distribuito on demand da Streeen!, Holy Film e da Indiecinema. Nel 2019 gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore al Macro Asilo di Roma. Nel 2021 ha vinto il premio del pubblico (*Audience Choice Award*) al Burnt Video Art and Experimental Film Festival di Montreal (Canada). Negli ultimi tre anni a partecipato a circa cinquanta festival tra cui: ALC Videoart Festival (Spagna), One Film Festival (Brasile), XPRMNTL anti-festival (UK), Denver Monthly Film Awards (USA), San Giò Verona Video Festival, Vertifilms Vertical Film Festival (Messico), Anti-War International Independent Film Festival AWIIFF (Estonia), Festival del cinema di Cefalù, Museo Della Lettera D’Amore (retrospettiva). A marzo ed a maggio gli sono state dedicate due retrospettive a Londra all’interno di Director's Night - The video Cafe'. Da giugno sono distribuiti in tutto il mondo sulla piattaforma Streeen! i tre film del trittico 'Ciclo Delirium'. A curato l'adattamento teatrale del racconto distopico 'Processo a Ferretti' di Carlo Passamonti, il volume è stato pubblicato a fine maggio.