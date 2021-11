Il regista Flavio Sciolè vince a Montreal

Il regista Flavio Sciolè ha vinto il premio del pubblico (Audience

Choice Award) al Burnt Video Art and Experimental Film Festival che si è

svolto a Montreal (Canada) fino al 29 ottobre. Il corto vincitore è 'Agnus

Dei 70' (2019). L'opera nel 2019 ha vinto l'Aquila Film Festival ed ha

partecipato a decine di festival in Italia (San Giò video Festival,

Indiecinema Film Festival, Festival Internazionale del cortometraggio

Scrittura e Immagine, Rome Indipendent Prisma Award) e nel

mondo: Lisbon Rendezvous (Portogallo, semifinalista), Fonlad Festival

Internacional De Video Arte e Performance (Portogallo), Minimal-Primitive

Cine-Experiments (Croatia), Prague International Monthly Film Festival

(finalista, Repubblica Ceca), London Director Award (UK, semifinalista). Lo

stesso corto a settembre è stato selezionato per il Portobello Film

Festival di Londra.



https://www.facebook.com/BurntFest/photos/a.476371316096395/1492551134478403/

https://youtu.be/JhnjA2L_9zk

https://burntfest.com/3-2/



Flavio Sciolè (1970). Attore e regista da circa trent'anni agisce in teatro

e nel cinema. Nel 2019 gli è stata dedicata una retrospettiva di otto ore

al Macro Asilo di Roma. I suoi film sono stati proiettati in centinaia di

eventi in tutto il mondo e sono distribuiti on demand da Streeen!, Holy

Film e da Indiecinema. Nel 2021 è stato semifinalista al New York

Cinematography AWARDS (USA) con l'opera 'Dr Dystopia' e con il

corto-segmento 'Litania per Artemisia Gentileschi' ha partecipato al

progetto «TRIBUTE/PORTRAIT to women artists » film collettivo organizzato

da Femlink.org.

https://filmcommission.regione.abruzzo.it/node/459