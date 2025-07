Slitta a domani la sentenza per l'omicidio Albi

Slitta a domani la sentenza per l'omicidio di Walter Albi e il tentato omicidio di Luca Cavallito. La Corte d'Assise di Chieti dovrà decidere se condannare all'ergastolo o assolvere i tre imputati nel processo per i fatti del primo agosto 2022. Quel giorno, era tardo pomeriggio, un killer completamente travisato da casco e guanti fece irruzione in un bar sulla Strada Parco e fece fuoco sei volte contro il 66enne architetto di Francavilla al Mare uccidendolo ed il 49enne ex calciatore che sopravvisse miracolosamente alle ferite prodotte dalle tre pallottole conficcate nel corpo e nella testa. La pubblica accusa è convinta di avere fornito prove oltre ogni ragionevole dubbio mentre le difese del presunto autore materiale, fiancheggiatore e mandante hanno respinto con vigore la responsabilità dei loro assistiti. Ovviamente seguiremo gli sviluppi di questa vicenda giudiziaria che tanto ha scosso l'opinione pubblica della città di Pescara e non solo.