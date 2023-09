Scontro auto-camion su via Raiale. Strada chiusa per diverse ore

Un incidente stradale, fortunatamente senza feriti, si è verificato ieri sera, venerdì 29 settembre, poco prima delle 21.00 su via Raiale, nei pressi dell'ingresso della Fater. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che un’auto, una Ford Edge, non abbia rispettato lo stop ed abbia colpito in pieno un camion in transito, causando un'ingente perdita di gasolio che si è riversato sulla carreggiata. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di recupero dei mezzi e di pulizia del fondo stradale. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale di Pescara, i vigili del fuoco, e tre mezzi della Sicurezza e Ambiente, coordinati da Maria Pia Di Girolamo, che hanno lavorato tutta la notte, fino alle prime luci dell'alba, per ripristinare la sicurezza stradale. La strada è stata riaperta al traffico questa mattina poco dopo le 9.