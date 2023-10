Chiude il canile di via Raiale con i cani trasferiti a Civitella Casanova

Dopo i sopralluoghi effettuati dalla Asl entro il 31 dicembre il canile di via Raiale verrà smantellato. E l’Assessore alla Tutela del Mondo Animale Nicoletta Di Nisio, in seguito al dispositivo di chiusura del canile della ASL, ha comunicato che i 38 cani saranno trasferiti nel canile a Civitella Casanova, oppure adottati con un contributo economico del Comune. Il provvedimento si è reso necessario a causa dellagestione non esemplare della Lega del Cane che per 27 anni ha gestito il canile. La triste considerazione è che Pescara non avrà più una struttura per il ricovero dei cani se il ricorso al TAR non sarà accolto, dopo il rifiuto del Comune di Spoltore di ospitare il Parco rifugio a Santa Teresa. Il progetto prevedeva la costruzione di un Parco rifugio su un terreno donatoalla città di Pescara dall’imprenditore Daniele Kihlgren.E siccome anche il Comune di Spoltore ha dato mandato di opposizione al ricorso fatto dall’Amministrazione di Pescara, un’alternativa al canile di via Raiale non esiste. Non è detto però che il progetto non possa essere realizzato quando il Comune di Spoltore, che attualmente si oppone strenuamente anche al ricorso dell’Amministrazione di Pescara, non esisterà più essendo incorporato nella “Nuova Pescara”. Nel 2027, quando la fusione saràdefinitivamente operante a rappresentare Spoltore, non ci sarà più un'Amministrazione comunale ma solo un Municipio con ridotti poteri. Il Sindaco di Pescara Carlo Masci, che immagina più un'annessione di Spoltore con Pescara che una fusione ha previsto che ilrifugio per cani si farà, in ottica di ‘Grande Pescara’ o "Nuova Pescara".