Olio sull'asfalto, code e rallentamenti tra via Rigopiano e via Arapietra

Una perdita di una sostanza oleosa ha provocato diversi rallentamenti al traffico questa mattina a Pescara. E' successo tra via Arapietra, via Parco Nazionale d'Abruzzo, via Passo della Portella e via Rigopiano. L'olio è stato perso probabilmente da una spazzatrice, intorno alle 6.30. Si è reso necessario l'intervento di ben quattro mezzi della Sicurezza e Ambiente spa e undici operatori, coordinati dalla responsabile Maria Pia Di Girolamo, che stanno lavorando da diverse ore per ripulire le vie interessate. Sul posto anche diversi mezzi della Polizia Locale di Pescara che si sta occupando della gestione del traffico. Le strade infatti sono state parzialmente chiuse, con senso unico alternato e conseguenti code in entrambe le direzioni di marcia, mentre l'azienda sta cercando di eliminare ogni traccia di olio dall'asfalto nel più breve tempo possibile.