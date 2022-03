Sicurezza e Ambiente, siglato accordo con ANTA

La società Sicurezza e Ambiente ha siglato un accordo con ANTA, l’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente, per la diffusione dei valori ambientali e di protezione del territorio. L’azienda che ha delle filiali operative anche in Abruzzo opera da tempo sull’intero territorio nazionale per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e delle sue pertinenze.

ANTA dal canto suo rappresenta una delle principali associazioni nel panorama nazionale impegnate nella valorizzazione dei beni ambientali. L’associazione è stata promotrice di numerose iniziative in campo ambientale (convegni, manifestazione e corsi di formazione) ed è convenzionata con Atenei di prestigio per la divulgazione della cultura ambientale nel paese. L’accordo ha per oggetto una maggiore collaborazione tra le parti al fine di ottimizzare i risultati in ambito di tutela dell’ambiente e del territorio. Nello specifico, i contenuti spaziano su molteplici fronti, dalla formazione in tema ambientale alla promozione di numerose iniziative congiunte sui singoli territori. Inoltre, le due parti collaboreranno al fine di promuovere lo studio e la ricerca nei settori che riguardano la “bonifica di siti inquinati” e “la protezione del territorio”, in quanto Sicurezza e Ambiente dispone di un know-how riconosciuto e maturato nel corso degli anni, grazie agli oltre 400.000 interventi di bonifica e messa in sicurezza delle strade.

“Questo accordo è il frutto di un percorso che la nostra azienda ha intrapreso già da tempo.” – commenta Giovani Scognamiglio, direttore operativo dell’azienda – “La Società è da sempre impegnata a contribuire in modo concreto allo sviluppo sostenibile del territorio, mediante l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e del costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché tramite l’individuazione di soluzioni industriali con il minore impatto ambientale, promuovendo attivamente uno sviluppo scientifico e tecnologico volto proprio alla salvaguardia dell’ambiente. L’accordo con ANTA si inserisce perfettamente in questo contesto.”