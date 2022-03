Scontro tra due auto in via Parco Nazionale: due i feriti lievi

Uno scontro tra due veicoli si è verificato questa mattina, martedì 29 marzo, intorno alle 9, in via Parco Nazionale a Pescara, nei pressi dell'incrocio con via S. Josemaria Escrivà de Balaguer.

A scontrarsi sono state due automobili, una Lancia Y che percorreva in direzione nord via Parco Nazionale e una Fiat 500 che procedeva in via de Balaguer. Nello scontrarsi i due mezzi hanno centrato un palo della luce. Entrambe le conducenti sono state trasportate nel vicino ospedale di Pescara per accertamenti ma, fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, la Polizia Municipale di Pescara, che si sta occupando della ricostruzione della dinamica, e un mezzo della Sicurezza e Ambiente per la pulizia del fondo stradale dai detriti.